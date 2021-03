Verstappen grijpt naast zege in openingsrace na zinderend duel met Hamilton

Door Rik Spekenbrink



Zeven tienden. Meer was het verschil niet, na ruim 300 kilometer racen. Max Verstappen leek in Bahrein te gaan winnen en de eerste Nederlander te worden die het wereldkampioenschap Formule 1 zou aanvoeren. Maar hij ging bij de ultieme inhaalactie buiten de lijnen, en dat kostte hem uiteindelijk de winst. Lewis Hamilton won, zijn teamgenoot Valtteri Bottas werd derde. Zo werd de openingsrace precies wat veel mensen voorspelden, en hoopten. Een spannend gevecht om de zege, en een voorbode op een mogelijk heerlijk seizoen.

Tactisch steekspel

Lange tijd was de Grote Prijs van Bahrein een tactisch steekspel. Spannend, zeker, maar door afwijkende strategieën kwam het aanvankelijk niet tot een direct gevecht tussen de twee titanen. Tot vijf rondes voor het einde, toen de keihard stampende Nederlander zich meldde aan de staart van de wereldkampioen.

Verstappen kende vanaf pole postion een goede start. Hamilton liet zich wel zien, maar de Nederlander verdedigde de eerste bochten goed en bleef aan de leiding. Al snel kwam de safety car op de baan, Nikita Mazepin was - niet verrassend - de eerste uitvaller van 2021. Verstappen twijfelde over zijn auto, liet hij op de boordradio horen, maar zijn engineer antwoordde al snel dat er geen grote problemen leken te zijn.

Bij de herstart dook Hamilton naast Verstappen op, maar die had de goede lijn en bleef aan kop. Verstappen meldde nogmaals zeker te weten dat er iets mis was aan zijn auto. De marge met Hamilton - de enige die Verstappen op dat moment kon volgen - schommelde de eerste tien ronden tussen de anderhalve en twee seconden. Waarschijnlijk net te weinig naar de zin van Verstappen, die mogelijk kampte met een probleem aan het differentieel.

Pitstops

Hamilton was in ronde 14 de eerste die naar binnen kwam voor een bandenwissel. Hij koos de aanval en gaf duidelijk gas in zijn eerste rondes op nieuw rubber. In korte tijd had Hamilton genoeg tijd gewonnen om Verstappen voor te blijven, als die zou ‘pitten’. Die deed dat in ronde 17 en kwam liefst zeven seconden achter de Brit terug op de baan. Waar Hamilton op de harde band reed, koos Verstappen voor medium. De Nederlander was sneller, hij verkleinde de marge elke ronde.

Een direct gevecht bleef nog uit, want toen Verstappen zich aan de staart van Hamilton meldde, ging die alweer naar binnen voor verse banden. Verstappen nam de leiding weer over, maar zag vervolgens zijn voorsprong juist per ronde afnemen. Het gat was te klein om zelf een tweede stop te maken zonder de leiding te verliezen. Verstappen wilde desondanks zo lang mogelijk wachten met zijn tweede wissel. Die kwam met nog zestien ronden te gaan. Met nieuwe, harde banden onder zijn Red Bull ging Verstappen op jacht naar Hamilton, die ruim acht seconden voor hem lag. Al snel slonk het gat en diende hét gevecht zich aan.

Inhaalactie

Verstappen keek een keer, keek nog een keer, en plaatste toen in bocht 4 de - op het oog beslissende - inhaalactie. Maar juist in die bochten gelden de ‘track limits’. Met vier banden buiten de witte lijnen, dat mag niet. Dus gaf zijn team Verstappen de opdracht Hamilton weer te laten passeren. Wellicht een dure beslissing, want in de laatste twee ronden kwam Verstappen niet meer dicht genoeg bij Hamilton om nog een poging te wagen. ,,Had me maar laten rijden, ik had liever een straf van vijf seconden opgelopen en op die manier verloren dan nu op deze manier tweede te worden”, zei Verstappen over de boordradio. Teambaas Christian Horner zei dat de wedstrijdleiding de order had gegeven.

Eenmaal uit de auto kon hij echter al schakelen, en het positieve benoemen. ,,We waren in staat er een gevecht van te maken. Het is goed om zo het seizoen te begonnen. Maar natuurlijk is het jammer om niet te winnen.”

