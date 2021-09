Verstappen haakt snel af in eerste kwalificatiesessie in Sotsji: ‘Kunt beter alles sparen’

De kwalificatie doet er niet toe voor de leider in het kampioenschap, want hij start zondag sowieso achteraan in het veld. De Limburger heeft ervoor gekozen in Sotsji zijn vierde motorwissel van dit seizoen toe te passen en dat betekent automatisch een gridstraf. ,,Het heeft geen zin om de kwalificatie te rijden. Dan kun je beter alles sparen", zei Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Ik moet morgen van mijzelf uitgaan, zoveel mogelijk mensen inhalen en punten bij elkaar te sprokkelen. We zullen het vanzelf zien.”