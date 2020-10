Verstappen: Hamilton dwingt me om door te gaan tot mijn veertigste

Door Arjan Schouten



De zesvoudig wereldkampioen nam zijn gedoodverfde opvolger tussen podium en persconferentie even apart in Portugal. Na zege nummer 92, waarmee hij Michael Schumacher definitief voorbij is, wilde Lewis Hamilton nog eens aan Max Verstappen uitleggen waarom hij ook op zijn 35ste zo onverminderd hongerig blijft. In de jaren die hij nog heeft, wil hij het record zo hoog mogelijk zetten, zo grapte hij. Heeft de Nederlander straks wat moois na te jagen als de Brit van Mercedes er zelf niet meer bij is.