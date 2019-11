Verstappen: Hamilton liet me gelukkig leven

,,Wat een heerlijke race, ik heb ervan genoten. Vooral de manier waarop was geweldig, dat kon bijna niet beter”, riep hij na zijn derde zege van het jaar over de boordradio.



,,We hadden veertien punten achterstand voor het weekend en nu staan we derde met elf punten voorsprong”, vertelt Verstappen bij Ziggo Sport. ,,Dat is heel goed en proberen we nu vast te houden.”