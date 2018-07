Verstappen heeft er de pest in: 'Gelukkig is het volgend jaar anders'

De Nederlander beaamde bij Ziggo Sport dat hij er flink de pest in had. ,,Bij de start pak ik gelijk twee posities en doe ik weer helemaal mee. Daarna houdt het snel op", verwees hij naar zijn uitvalbeurt.



,,Het is gewoon een schijtzooi. Het is belachelijk. Christian Horner (de teambaas red.) Je betaalt zoveel miljoen voor een a-product, maar het is... Ik ga het niet eens noemen, maar het slaat nergens op."



,,We weten van wie het is. Het is niet de schuld van team. Het is enorm zuur."



De uitvalbeurt zorgt er waarschijnlijk ook voor dat Verstappen tijdens zijn 'thuisgrandprix' in België een gridstraf moet incasseren. ,,Ja dat zou zomaar kunnen."



,,Als dit zo makkelijk kapot blijft gaan, dan is het voor de rest van het seizoen ook niet positief. Gelukkig wordt het volgend jaar anders." Red Bull stapt in 2019 over naar Honda als motorleverancier.