Verstappen heeft ‘iets’ nodig om derde podium op rij te scoren

Meevaller

Toch was er gisteren laat in de middag een eerste meevallertje. Verstappen schoof een plekje op, van 5 naar 4, door een gridstraf van Sebastian Vettel. Die had bij de kwalificatie Carlos Sainz in de weg gereden en moest drie plekken inleveren, van drie naar zes. Dat scheelt weer. De Ferrari van Vettel is wellicht net wat sneller dan Verstappens Red Bull, maar zie die maar eens in te halen.



En er gaat ongetwijfeld meer gebeuren bij de race vanmiddag. Hoeveel coureurs zijn er wel niet van de baan geschoten afgelopen dagen? Hoeveel vleugels raakten er niet beschadigd, als de auto iets te ver over de kerbstones schoot en op die gele rotdingen daarachter belandde? Er hoeft er voor Verstappen maar één te zijn met een iets te druistige actie of pech en hij staat – virtueel – op het podium. Al moet gezegd dat juist hij al de nodige keren door de grindbak moest, omdat de Red Bull het in een paar bochten van het circuit zwaar heeft. En op de drie lange rechte stukken komt de wagen onmiskenbaar vermogen tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari.



In theorie zou de Grote Prijs van Oostenrijk in ieder geval minder saai moeten worden dan afgelopen 2 races in Canada en Frankrijk. Inhalen kan in Spielberg, ook omdat er op de korte baan van net 4 kilometer liefst 3 DRS-zones zijn. Kunstmatig inhalen dus, maar beter dan niet, zei Verstappen donderdag al.



Tegelijkertijd, met de nieuwste onderdelen lijkt Mercedes bijna halverwege het seizoen een grote slag te hebben geslagen. Met een 1-2 in de kwalificatie zullen Valtteri Bottas en Lewis Hamilton er alles aan doen om van kop tot staart te domineren. Het spektakel zou dan daarachter moeten plaatsvinden.