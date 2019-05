‘Verstappen heeft nog alles te bewijzen in Monaco’

PodcastDe Jumbo Racedagen waren de eerste testcase voor de Grand Prix van Nederland en staat de race in Monaco voor de deur. Misschien wel een soortgelijk, genadeloos circuit. In de nieuwste Formule 1-podcast van Pitstop bespreken Arjan Schouten, Tim Engelen en Etienne Verhoeff de kansen van Max Verstappen op het smalle stratencircuit. ‘Max heeft nog alles te bewijzen in Monaco’