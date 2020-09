Verstappen: ‘Hoog tijd dat we gaan leveren’

Video & podcastOok al verwacht Max Verstappen in Sotsji niet direct wonderen, het doel blijft onveranderd: een podiumplek op zondag. In al te veel terugkijken of speculeren had hij in de donderdagse persconferentie weinig trek. ,,Het wordt hoog tijd dat we gaan leveren, op de baan.”

Door Rik Spekenbrink



Na drie triple headers op rij, oftewel 9 races in 11 weken, was een weekje vrijaf sowieso welkom voor het Formule 1-circus. Maar Max Verstappen kon die korte pauze ook goed gebruiken om zijn hoofd leeg te maken. De laatste twee races, op Monza en in Toscane, waren sportief gezien een drama. Beide keren viel hij uit met motorgerelateerde problemen. Zijn laatste woorden waren, na die vroege uitvalbeurt twee weken geleden op Mugello, dat hij er even ‘klaar mee was’.

Logische frustratie, maar Verstappen weet ook dat hij daar niet in kan blijven hangen. ,,Ik ben naar huis gegaan, dan denk je niet al te veel over racen”, zei hij vanmiddag in Sotsji, waar race nummer 10 staat geprogrammeerd. ,,Ik heb wat tijd doorgebracht met vrienden. Drie races achter elkaar is altijd zwaar. Maar ik ben ook gemotiveerd om weer te beginnen.”

Quote Er zijn hier te veel rechte stukken Max Verstappen

Belangrijker was het voor Verstappen dat de problemen met de auto helder in kaart werden gebracht. Dat lijkt het geval. ,,Het team heeft me van alles uitgelegd. We hebben drie uitvalbeurten in negen races, dat is niet geweldig natuurlijk”, zei de Limburger. Garanties dat het niet nog eens gebeurt, kon hij uiteraard niet leveren. ,,Het heeft ook geen zin erover te speculeren. Het wordt hoog tijd dat we gaan leveren, op de baan.”

Dat moet dan in eerste instantie gebeuren op het circuit dat Red Bull Racing tot op heden niet al te gunstig gezind is geweest. Mercedes heeft alle zes de races in Sotsji tot dusver gewonnen. ,,Er zijn hier te veel rechte stukken”, legde Verstappen uit. ,,En te veel bochten zijn haaks, te kort om echt een groot verschil te maken. De teams achter ons zullen dichter bij zitten dan in Mugello. Dus ik verwacht geen wonderen, maar het doel blijft om op het podium te komen.”

