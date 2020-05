Verstappen hoopt op dubbele race in Oostenrijk: ‘Ik ben er klaar voor’

De organisatie van de Formule 1 en de Oostenrijkse minister van Sport zijn het erover eens dat racen zonder toeschouwers op 5 en 12 mogelijk is in Spielberg, mits een tweede uitbraak van het coronavirus uitblijft. Volgens de plannen worden ook journalisten geweerd bij de races en is er ruimte voor 2000 personen, merendeels medewerkers van de teams en officials. Alle leden van de teams moeten negatief zijn getest op het coronavirus.

De afgelopen jaren kwamen er veel Nederlandse supporters naar de Red Bull Ring. “Al die mensen in het Oranje, dat blijft mooi om te zien”, vindt de 22-jarige Verstappen. “Maar het belangrijkste is dat we weer gaan rijden voor de wereldtitel. Ik hoop dat we snel weer naar buiten mogen. Hopelijk in Oostenrijk. Ik ben er klaar voor”, zegt de Nederlandse van Red Bull die afgelopen seizoen als derde eindigde in de Formule 1.