Verstappen: Ik ben niet te gretig

Tien minuten voor de perssessie met Verstappen had Daniel Ricciardo gesproken. Hij bevestigde de berichten die vanuit het team waren gekomen dat er vanaf nu weliswaar geen teamorders zullen worden gegeven, maar dat de engineers van Verstappen en Ricciardo wel kunnen ingrijpen als een escalatie op de baan dreigt. En dat een duidelijk snellere coureur dan het voordeel moet krijgen ten opzichte van zijn teamgenoot. Verstappen leek niet al te enthousiast over dat voornemen. ,,In de Formule 1 denk je altijd dat je de snellere rijder bent als je achter iemand rijdt. Zo werkt dat. Maar als je er dan voorbij bent, is het andersom ook zo. Natuurlijk, als we het over een verschil van een seconde per ronde hebben, is dat anders.”



Volgens teamadviseur Helmut Marko zal Verstappen in de toekomst beter nadenken als hij in een heikele situatie belandt. Maar op de vraag of een coureur in deze sport 1 of 2 procent voorzichtiger kan rijden, antwoordde Verstappen resoluut. ,,Ja. Dan rijd je laatste. Dan word je nooit erkend en is het na 10 jaar in de Formule 1: dankjewel. En heb je niks gewonnen.”



Verstappen wil, kortom, ook in de Grote Prijs van Spanje gewoon volle bak racen. Natuurlijk heeft hij behoefte aan een schadevrij en probleemloos weekeinde. ,,Maar dat wil je altijd.” Als hij Ricciardo zondag in de race in zijn spiegel ziet naderen, zal het incident van Bakoe geen grote rol spelen, schat hij in. ,,Daar denk je niet zo snel meer aan. Natuurlijk moeten we iets meer marge nemen. Aan de andere kant: in Barcelona hoef je je geen zorgen te maken, hier kan je toch niet inhalen.”