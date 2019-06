Verstappen: Ik race niet om steeds vierde te worden, ik wil winnen

Vorig jaar won Max Verstappen nog op de Red Bull Ring in Spielberg. Hoe groot de Limburger de kans schat op een herhaling van dat scenario? ,,Niet zo groot, lijkt me. Daar hebben we heel veel geluk voor nodig’’, zo vertelde hij vanmiddag op het Oostenrijkse circuit, waar hij bij de internationale persconferentie in het midden aan mocht schuiven tussen Charles Leclerc en Alexander Albon.



‘Max Verstappen, dit seizoen nog niet buiten de top-5 geëindigd’, zo luidde zijn introductie, waar hij zelf wat om moest gniffelen. ,,Geweldig, hè“, zo spotte hij. ,,Ach, zo frustrerend is het ook weer niet. Ik zit er niet mijlenver achter. Ferrari is redelijk dichtbij, maar wat Mercedes betreft moeten we op alle gebieden verbeteren. Knokken om terug op het podium te komen. Dat het harder en beter moet, beseft iedereen. Want ik ben hier natuurlijk niet om steeds vierde te worden. Ik wil winnen. Zo tof is rijden op de vierde plaats nou ook weer niet.”



Veel werd er de laatste weken gespeculeerd over zijn toekomst. Blijft hij volgend jaar wel bij Red Bull Racing, als de potentie van de auto en de Honda-motor niet snel verbeteren? Ook in Oostenrijk kreeg hij daar weer vragen over. ,,Maar ik ben daar zelf niet zo mee bezig, nu”, vertelde hij opnieuw. ,,Het enige belangrijke is wat het team nog weet te brengen, de komende maanden. We zijn pas net begonnen (met motorleverancier Honda, red) en is er nog heel veel potentieel.” En dat is nodig ook, onderschreef Verstappen. ,,Want ik wil niet tot m’n 35ste om de vierde plaats blijven rijden.”