Verstappen: Ik word zeker geen tweede man bij een team

Verstappen gaf eerder dit seizoen al aan eerst te willen afwachten met wat voor auto en motor zijn team volgend jaar komt, voordat hij een besluit neemt over zijn toekomst.

Toch zit er wel iets in de woorden van Horner, zei de Limburger. ,,Lewis Hamilton zit stevig op zijn plek bij Mercedes, Sebastian Vettel bij Ferrari. Als ik iets niet wil, is ergens als tweede rijder gaan rijden. Dan stop ik liever. En zij zullen niet op mij zitten te wachten als ploeggenoot, dus dat gebeurt alleen als het team dat écht graag wilt. Alleen: twee nummers 1 is ook lastig, dat hebben Hamilton en Fernando Alonso bij McLaren wel bewezen.''