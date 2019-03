Verstappen in actie op laatste testdag voor eerste Grand Prix

Kyrgios verslaat na Nadal ook Wawrinka in Acapulco

8:04 Nick Kyrgios heeft zijn sensationele zege op Rafael Nadal een passend vervolg gegeven door in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Acapulco Stan Wawrinka te verslaan. De Australiër had te maken met kramp, maar knokte zich in drie sets voorbij de drievoudig grandslamkampioen: 7-5 6-7 (3) 6-4.