Verstappen in Bakoe: 'Ja hoor daar gaan we weer...'

Nog maar kort op de kalender, het stratencircuit in de hoofdstad van Azerbeidzjan. Bij het debuut in 2016 nog als GP van Europa, na een wat saaie optocht destijds gewonnen door de latere wereldkampioen Nico Rosberg. Daarachter reed Max Verstappen een foutloze race. Gestart als negende. Wat teruggezakt na een matige pitstop, maar na wat fijne inhaalacties nog gefinisht als achtste. ,,Het maximale wat we uit deze race konden halen’’, vertelde de Limburger toen.

Hoe anders was het een seizoen later. Precies een jaar geleden beleefde Verstappen een dramatische middag in Bakoe. Een werkelijk knotsgekke race was voor de Nederlander om te huilen. Voor de vierde keer in zes races tijd haalde hij de finish niet. Na problemen in de vrije trainingen en de kwalificatie (vijfde) was ook zijn race na twaalf ronden al klaar. Net voor hij serieus de derde plaats van Sergio Perez aan kon gaan vallen, viel al zijn vermogen weg. ,,Ja, hoor. Daar gaan we weer…’’ verzuchtte Verstappen cynisch over de boordradio.