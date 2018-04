Verstappen in China: inhalen, inhalen en inhalen

Max Verstappen vindt de Grote Prijs van China zeker niet de vervelendste race op de kalender. Hij kan er, indien nodig, naar hartenlust inhalen, zo bleek afgelopen jaren. Bij zijn debuut in Sjanghai drie jaar geleden stoomt de Nederlander, gekwalificeerd als 13de , in de Toro Rosso op naar plek 8. Vooral het weergaloze passeren van Marcus Ericsson verleidt F1-analytici als Martin Brundle, Damon Hill en Johnny Herbert na afloop tot uitspraken als ‘Verstappen is de nieuwe Senna’ en ‘de nieuwe superster in de Formule 1’. Als Ericsson het niet meer verwacht, remt Verstappen hem aan het einde van het rechte stuk alsnog uit. Maar zijn race eindigt in mineur. Drie ronden voor het einde zegt de Renault-motor poef en verliest Verstappen zekere punten. De race eindigt door het stilvallen van Verstappen achter de safety car. ,,Tot aan het motorprobleem was het een geweldige race”, zegt de coureur. ,,Dit is erg frustrerend.”

'Andere lijn'

Een jaar later lijkt een chaotische start een streep te zetten door de ambities van Verstappen en Toro Rosso. Hij vindt zichzelf, als 9 de plaatsgenomen op de grid, ineens terug op plek 18. Veroordeeld tot een inhaalrace krijgt Verstappen alsnog lol in de race. Het team besluit hem de wedstrijd uit te laten rijden op de zachtere banden, waardoor hij agressiever kan rijden. ,,Ik ben de tel kwijtgeraakt”, zegt Verstappen na afloop, gevraagd hoeveel concurrenten hij heeft ingehaald. Fernando Alonso, Jenson Button, Valtteri Bottas, en (dan nog ploeggenoot) Carlos Sainz; allemaal moeten ze er aan geloven. Hij eindigt als 8ste en dat is gezien de pech na de start prima. ,,Ik moest er telkens snel voorbij, maar dat heeft pap me ook zo geleerd”, zegt Verstappen, wijzend naar vader Jos. ,,Een kwestie van een andere lijn pakken.” Als de race nog een paar ronden langer had geduurd, had hij naar eigen zeggen ook Lewis Hamilton nog van plek 7 gestoten. ,,Absoluut, dat was zeker gelukt. Maar ik ben hier ook heel tevreden mee.”

Perfecte race

En ook in de vorige editie moet Verstappen vanuit het achterveld komen in China. Een elektronicaprobleem betekent een vroeg einde van zijn kwalificatie, al in Q1. Maar op een natte baan in Sjanghai gaat het ‘wonderkind’, zoals de officiële site van de Formule 1 hem na afloop noemt, als de brandweer. Hij haalt binnen twee minuten negen man in en stuurt zich in de openingsronde van plek 16 naar 7. Wegrollend vanuit de tweede versnelling passeert hij zijn tegenstanders binnendoor, buitenom en tussendoor alsof ze stilstaan. ,,Toen het droog werd, had ik de meesten al ingehaald. Een perfecte race”, zegt Verstappen. Hij bofte met het weer, bij een droge race had het podium er niet ingezeten, bekent hij. ,,Dan wat ik misschien zesde geworden. Gelukkig kan ik mezelf ook nog verrassen. Dat kan alleen als je geen verwachtingen koestert. Dit was één van mijn beste races ooit, die komt zeker in m’n top 5.”