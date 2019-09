Verstappen in eerste vrije training vlak achter Leclerc

De eerste trainingssessie kende twee verliezers, te beginnen met Daniil Kvyat, de Rus die dit weekend in eigen land racet. De coureur van Toro Rosso gebruikte vanochtend ook zijn best beschikbare Honda-motor, maar die begaf het. ‘The engine is gone’, vertelde Kvyat aan zijn team, nadat hij zijn wagen naast de baan had geparkeerd. De andere was Daniel Ricciardo, die zijn Renault bij het vallen van de vlag toch nog achterstevoren in de bandenstapel zette.



Verder deden alle coureurs wat ze moesten doen: rondes maken om hun teams van de nodige informatie te voorzien. Iedereen verbeterde zich nog flink, zo ook Verstappen. De Nederlander naderde Leclerc, de winnaar van twee van de drie laatste Grands Prix, tot op minder dan een tiende. De derde plaats was voor Sebastian Vettel, voor Valtteri Bottas, wereldkampioen Lewis Hamilton en Alexander Albon.