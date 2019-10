Verstappen in Japan: drie keer podium, altijd gefinisht

Door Rik Spekenbrink



Optredens: 4

Finishes: 4

Uitvalbeurten: 0

Beste kwalificatie: 3de

Beste race-resultaat: 2de

Aantal WK-punten: 53



Honda vorig jaar: Voor eigen publiek deed Toro Rosso het goed. Brendon Hartley (6de) en Pierre Gasly (7de) kwalificeerden zich uitstekend, maar vielen in de race toch buiten de punten: respectievelijk werden ze 13de en 11de.



De Grote Prijs van Japan op het circuit in Suzuka is statistisch gezien één van de betere rondjes voor Max Verstappen. De afgelopen drie jaar stond hij op het podium: tweede, tweede en vorig jaar derde.

Volledig scherm 2018, Suzuka: Max Verstappen leidt voor Sebastian Vettel. © EPA Al verliep de race verleden seizoen niet zonder incidenten voor de Nederlander. In het laatste deel van de openingsronde schoot Verstappen, door gestuntel bij Ferrari op zaterdag van P3 gestart, rechtdoor en toucheerde bij terugkeer op het asfalt Kimi Räikkönen. Het kwam hem op een straf van vijf seconden te staan. Even later kreeg Verstappen een stevige oplawaai van de andere Ferrari, die van Sebastian Vettel. De Duitser probeerde binnendoor in te halen, maar deed dat onbezonnen. Zelf was Vettel het grootste slachtoffer, hij viel terug naar het achterveld. Verstappen hield zijn derde positie vast. Hij drong later nog aan bij Valtteri Bottas, maar van een echte inhaalpoging kwam het niet. Achter de beide Mercedessen werd Verstappen derde, het maximaal haalbare resultaat.

In 2017 werd Verstappen tot zijn eigen geringe verbazing tweede. Ook nu had hij een klein meevallertje, Vettel had problemen bij de start en kon door de Limburger – gestart vanaf de vierde plek – worden ingehaald. Ook ploeggenoot Daniel Ricciardo was toen al te grazen genomen. Uiteindelijk was alleen Lewis Hamilton te snel, al gaf de Brit na afloop aan dat de Red Bull af en toe wel heel groot werd in zijn spiegel. ,,Max reed buitengewoon sterk. Ik dacht de hele tijd: jeez, die gozer achter me is zoveel jonger. Ik moest me echt vermannen, laten zien dat ik ook nog jong van geest ben en hem voorblijven.” Zo vervolgde de Limburger na zijn klinkende zege in Maleisië met een tweede plek in Japan. Suzuka en Verstappen.

Een jaar verder terug in de historie, hetzelfde resultaat. Pas uren na de race, als Verstappen al lang in de trein naar Tokio zit, weet hij zeker dat zijn tweede plek ook in de officiële uitslag is opgenomen. Lewis Hamilton, of beter gezegd diens team Mercedes, had nog protest aangetekend tegen ‘te fel verdedigen’ van Verstappen in de voorlaatste ronde. Maar op voorspraak van de Brit zou het team het bezwaar later ook weer hebben ingetrokken. ,,Ik heb gezegd dat wij zo niet in elkaar zitten”, zou Hamilton er achteraf over hebben gezegd.

Verstappen had een uitstekende wedstrijd gereden, die hij op dat moment omschrijft ‘als een van zijn besten’. Gekwalificeerd als vijfde, gestart vanaf plek drie (door straffen bij Ferrari), pakte hij Hamilton gelijk bij de start. Ondanks aanvallen van Sebastian Vettel en later dus Hamilton gaf hij de podiumplek niet meer af. Nico Rosberg won de race.

Volledig scherm Max Verstappen in actie op Suzuka. © Getty

In zijn debuut op Suzuka, in 2015, was voor Verstappen de race van het onderlinge duel met toenmalig ploeggenoot bij Toro Rosso Carlos Sainz. Een week na de veelbesproken ‘no’ van Verstappen in Singapore, toen hij weigerde te wijken voor de Spanjaard, kreeg hij zijn teammaat in de slotfase van de race in het vizier. Eén poging had hij nodig om zijn concurrent in te halen. En nee, daar was geen teamorder bij te pas gekomen. ,,Dat wilde ik ook niet, ik wilde hem gewoon zelf inhalen.” Gestart vanaf plek 17 eindigde Verstappen als negende, pakte twee punten voor het kampioenschap en deelde hij een nieuwe tik uit aan zijn ploegmaat.