Verstappen in laatste training zesde op dikke seconde van Bottas

Alle teams kwamen de derde training ogenschijnlijk zonder kleerscheuren door. Wel klaagde Verstappen opnieuw over een gebrek aan grip op de zachte band, net als gisteren. De Nederlander kon zich wederom niet mengen in het geweld van Ferrari en met name Mercedes, dat opnieuw heer en meester was. Bottas en teamgenoot Lewis Hamilton pakten iets minder dan een halve seconde op Charles Leclerc en Sebastian Vettel.



Verstappen gaat daarmee met een vierde, vijfde én zesde plek richting de kwalificatie van 15.00 uur. Vorig jaar mocht de Limburger vanaf P4 vertrekken in de race. Daarin werd hij tweede achter de latere wereldkampioen Hamilton.