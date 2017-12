Verstappen inspireert superfans: op bezoek in het 'Land van Max'

We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen . Vandaag aflevering negen: Max Verstappen, misschien wel de grootste Nederlandse held van deze tijd. Op bezoek in het Land van Max (bij Roermond rechtsaf).

Iedereen wil naar het Land van Max. Zelfs Britten, grinnikt Roger Hermans. De Limburgse ondernemer achter de Max Verstappenwinkel in Swalmen kreeg een mail uit Engeland, daags na de opening van zijn shop. ,,Met één vraag: waar het dichtst bijzijnde vliegveld bij Swalmen lag. Ha, die man moest en zou naar de winkel komen.''



Het Land van Max heeft eigenlijk geen grenzen. Hermans en zijn collega’s krijgen mails, bestellingen en bezoekers uit Duitsland, Amerika, China en Japan. Sinds de deuren van de Max Verstappen Store in Swalmen – Engels is voertaal in het Land van Max – half juni voor het eerst openden, is het geen moment rustig geweest. Niet na de door hem gewonnen Grand Prix van Maleisië, niet na een race met technische malheur, niet nu het Formule 1-seizoen lang en breed afgerond is en de coureurs en hun teams zich al warmrijden voor de volgende jaargang.

Zijn moment

Begin van de vrijdagmiddag in de Bosstraat in Swalmen, midden-Limburg; het Land van Max. De Max Verstappen Store is nog hermetisch afgesloten, met een zwaar hek. Over de reden straks meer – maar eerst dit: het duurt nog even voordat de winkel opengaat, maar verscheidene klanten staan nu al te wachten. Ze watertrappelen op het droge, tegen de vrieskou. Sam Hillebrand (24) uit Roosendaal en zijn vrouw Nathalie (23) bijvoorbeeld. Ze zitten in een huisje op een vakantiepark, even verderop. Lang weekend, dagje extra bijgeboekt, échte tijd samen. Maar zij weet: dit is zijn moment. Nu draait het even niet om haar, of hen. Nu gaat het om hem, maar meer nog: om Max.



Straks, als dat stalen hek omhoog is, slaat hij zo’n 100 euro stuk. Aan een Max Verstappenbekerhouder. Aan een Max Verstappenvest, een Max Verstappenminiatuurauto en een Max Verstappenpet. Of eigenlijk is die cap van Red Bull, hoofdsponsor van het raceteam van het wonderkind op wielen. ,,Een heel speciale, van de Grand Prix van Oostenrijk'', glundert Hillebrand. ,,Hier zijn er maar 100 van. Heel fijn dat de verkoopster me hier even op wees.''

Winkel

Als de aankopen uitgezocht zijn, pakt Hillebrand zijn fototoestel. Zijn echtgenote wacht, houdt zijn jas vast, zwijgt. Zoals mannen vaak buiten de paskamers bij de C&A zitten, hangt zij wat rond in de Max Verstappen Store. Plukt wat aan een vest, kijkt zonder te zien, diepe zucht, trekt een polo recht, weer een blik op haar telefoon. Als hij boven zijn fototoestel even contact met haar zoekt, glimlacht ze voluit.



Het huwelijk zoals het soms ook is, op een vrijdagmiddag in het Land van Max.



Hij fotografeert de indrukwekkende Scuderia Toro Rosso STR10 vooraan in de winkel van alle kanten. Ideetje van Max, vertelt Roger Hermans. ,,Hij heeft deze auto, de eerste waar hij een Grand Prix in reed, in eigen bezit. En Max zegt: ik kan hem ergens opslaan, maar ik kan hem ook delen met mijn fans.''

Kart

De – heerlijke autosportterm – blinkende bolide is niet alleen de reden dat het pand is uitgerust met het zware hekwerk. Maar tevens is de wagen, waar Verstappen begin 2015 de Australische Grand Prix in reed, het pronkstuk van het eerste Max Verstappenmuseum - wat de winkel tegelijk ook is. Hier glimmen ook trofeeën die de Limburger in de eerste 20 jaar van zijn razende leven bij elkaar reed. De helm die hij droeg toen hij anderhalf jaar geleden bij Barcelona zijn eerste Formule 1-race won. Achter de kassa hangt de eerste kart waarmee hij als kleuter al indruk maakte.

In het Land van Max is Hermans met 10 collega’s dag in dag uit bezig om alle aankopen in de winkel en bestellingen in de webshop te verzorgen. Gevraagd naar zijn persoonlijke hoogtepunt van de collectie, antwoordt de ondernemer: ,,We hebben natuurlijk veel textiel, maar eigenlijk vind ik de schaalmodellen het mooiste. We hadden er 1.000 van Max’ auto waarin hij de race in Maleisië won, die waren we binnen no-time kwijt.''

Schaalmodellen

Wacht even: een raceauto is een raceauto, toch? Natuurlijk worden er tussen de seizoenen door aanpassingen doorgevoerd, maar tussen de races ook? Met andere woorden: is een schaalmodel van de auto uit Maleisië wezenlijk anders dan die van een race eerder of later? Hermans: ,,Ik begrijp je vraag, maar het antwoord is ja. Er is altijd wel iets veranderd aan de buitenspiegels of aan de neusvleugel. Sterker, zelfs tijdens een wedstrijd verandert de auto soms. Het type banden bijvoorbeeld. Er zijn verzamelaars die in die gevallen de schaalmodellen willen hebben van de auto aan het begin van een race en die van de auto aan het einde. Prachtig, toch?''

Er is een witte touringcar onderweg naar het Land van Max. Vanuit Brabant, vol mannen. Werknemers van KnaapenGroep uit Son. Het oudste familiebedrijf van Nederland - uit 1652, voor al uw renovatiewerkzaamheden aan sociale bouw – heeft het jaarlijkse uitje. Eerst naar de Max Verstappen Store in Swalmen, dan door naar de buren op nummer 99: Euro Indoorkarting & Bowling.

Leren van Max

Kippa Wat bedremmeld kijken de bouwvakkers rond in de winkel. Vergapen zich aan auto die zo pontificaal in het strakke pand staat. Z'n kont is indrukwekkend, zijn neus vervaarlijk, maar de zijkant is pas echt indrukwekkend. De mannen maken selfies bij de wagen en groepsfoto's. De grootste Max Verstappenfan van de KnaapenGroep is magazijnbediende Marko van de Braak (44). Op de zaak heeft hij zijn eigen Red Bullkoelkastje staan, in zijn werkbus hangt een Max Verstappenvlag. Vraag van hem: wat kunnen we leren van Max? Knipogend en luid, zodat zijn collega's het allemaal horen: ,,Als Max een gaatje ziet, duikt hij er in. Maar dat doe ik zelf natuurlijk ook al jaren.''



Oké, dat proberen we nog een keer. Maar dan bij die andere superfan, Sam Hillebrand: wat kunnen wij, gewone stervelingen, van Max Verstappen leren? Na een denkpauze van tien seconden: ,,Niet twijfelen. Gewoon doen. Als zich een kans voordoet, moet je ‘m pakken. Ik zit momenteel in een depressie, maar als ik zie hoe Max zich manifesteert als coureur, dan helpt dat me gewoon verder. Een jongen die durft, die doet. Dat motiveert me zelf om kansen te pakken, eerlijk waar.''

Kippenvel

,,Max zegt zo veel, met zo weinig woorden'', oordeelt bedrijfsleider Roger Hermans. ,,En hij is gretig, streeft altijd naar het hoogst haalbare. Die combinatie levert hem een charisma op dat heel veel Nederlanders aanspreekt. Ik zat bij de Grand Prix van Oostenrijk in een oranje polo op de tribune tussen 12.000 Nederlandse Maxfans. Hun adoratie, hun beleving, dat gaf me zo veel kippenvel.''



De mannen van de KnaapenGroep scheuren ondertussen door het Land van Max, in hun karts wanen ze zichzelf 12 minuten Max Verstappen. Hij is hier trouwens Max ook, 1.30 meter hoog slechts en van bordkarton. ,,Zo weten de kinderen of ze groot genoeg zijn om in een kart te mogen'', legt Remôn Hannink, eigenaar van het kartcircuit en de bowlingbaan, uit. Hij heeft dit centrum nu 22 jaar. De pieken zijn hoog, de dalen immens diep. De zaken, vertelt Hannink, gaan de laatste jaren eindelijk weer goed. Ja, sinds de opkomst van zijn provinciegenoot. ,,Maar ik zeg daar direct bij: sindsdien trekt de economie ook weer aan. En ik denk zomaar dat ik daar ook wel een deel van de omzet aan te danken heb.''

Investering

Hoe dan ook, in het Land van Max wil iedereen racen. Daardoor kon Hannink eindelijk de achterkant van zijn baan op een ingewikkelde constructie laten zetten. Nu heeft hij dus een talud, ervaren de racers hoogteverschil. De investering had hij niet kunnen doen toen het Land van Max nog niet bestond.

Vorig jaar was de echte Max nog bij hem, om met een klein clubje prijswinnaars van Red Bull te karten. Hannink: ,,Ook bij zo’n gelegenheid wil hij alleen maar racen, racen en nog eens racen. En verder maakt hij een heel normale, nuchtere, rustige indruk op me. Misschien kunnen we dat van hem leren: normaal doen en rustig blijven. In elke situatie.''

Racetenues

In het Land van Max profiteert de middenstand volop van de talenten van de snelste inwoner. In de Max Verstappen Store staat een rij voor de kassa, de buurtkroegen puilen op racezondagen uit, net als de ijssalon van Max’ opa Frans in Montfort. Iets noordelijker, op een retailpark langs de A73 bij Roermond, zit Timmermans Tuinmeubelen. Hier worden tussen 1 november en carnaval geen loungesets en tuinstoelen verkocht, maar cowboypakken, testbeeldkostuums, pruiken. Maar bovenal racetenues, die met wat fantasie op die van Max Verstappen lijken. Polyester, voor kinderen (maat 116 tot en met 164) en volwassen mannen (maat 46 tot en met 56). ,,Hier willen heel veel Limburgers in rondlopen met carnaval'', vertelt winkelmedewerkster Cindy Scheres. ,,We hebben er vorig jaar honderden verkocht.''

In het Land van Max wil iedereen Max zijn. Zelfs de vrouwen. Scheres: ,,Voor hen hebben we pitspoespakken. Maar daar zou ik wel een panty onder aantrekken als je buiten carnaval viert. Ze zijn nogal, eh, kort.''

