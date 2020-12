Verstappen kent zijn plaats: ‘Zat er zo dicht op als ik kon’

Verstappen kan het weten, voor de negende keer dit jaar beëindigde hij de kwalificatie op P3. En hoewel hij bijzonder dicht op de pole van Valtteri Bottas (0,056) en nog dichter op de tweede plaats van invaller George Russell zat, kende hij zijn plaats na het razende spel van duizendsten. ,,Ik reed een prima rondje en zat er zo dicht op als ik kon. Maar dat kleine verschil is ook wel weer logisch te verklaren omdat we hier op een kort rondje rijden.”



Slechts 3,5 kilometer racen in de woestijn. Even leek Verstappen te flirten met pole. Maar na een rappe eerste run, knalden beide Mercedessen al meteen nipt onderdoor. En in het slot kwam er geen verbetering meer bij. ,,Ik sta binnen een tiende van een seconde, dat is natuurlijk niet slecht. Weet je, P3 is op een baan als deze gewoon oké voor ons.”