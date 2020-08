Verstappen kijkt uit naar Barcelona: ‘Circuit is behoorlijk zwaar voor de banden’

Verstappen werd de bandentovenaar en de bandenfluisteraar genoemd. Hij staat inmiddels tweede in het WK-klassement, achter Lewis Hamilton maar voor Valtteri Bottas. ,,Barcelona is een ander circuit dan Silverstone", beseft Verstappen op de website van zijn team. ,,Maar laten we maar eens kijken of we competitief aan Mercedes kunnen zijn. Daarnaast ben ik benieuwd wat het warme weer voor impact gaat hebben. De baan in Barcelona is behoorlijk zwaar voor de banden. Ik weet niet hoe ze het in deze hitte gaan houden."



,,De zege van afgelopen zondag was mooi voor ons en Honda", weet Verstappen. ,,Het kwam onverwacht, maar zo zie je maar weer dat je iets kan bereiken als je daar in blijft geloven."