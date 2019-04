Verstappen kijkt uit naar GP van Azerbeidzjan: ‘Gaaf om daar te rijden’

Van Persie ontbreekt tegen NAC en gooit alles op afscheid tegen ADO

15:02 Robin van Persie speelt morgen niet in de uitwedstrijd van Feyenoord tegen NAC. De 35-jarige aanvaller is niet okselfris uit de wedstrijd tegen AZ gekomen. Omdat ook Nicolai Jørgensen niet in actie kan komen door een schorsing, is de spoeling voorin dun voor trainer Giovanni van Bronckhorst. Dylan Vente is wel weer beschikbaar na twee duels schorsing.