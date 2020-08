Verstappen kijkt uit naar snelle bochten op Spa

,,Er zijn over het hele circuit hoogteverschillen, je gaat op en neer en er zijn weinig langzame bochten, wat altijd erg fijn is, omdat je echt de volle snelheid ervaart.”

De 22-jarige F1-coureur wijst ook op de lange rechte stukken op het circuit in de Ardenne, waar je kunt inhalen. ,,Ik verwacht dat Mercedes heel snel zal zijn. Ook de jongens achter ons in de kwalificatie zullen er echter heel dichtbij zitten.”

Verstappen eindigde in 2018 als derde op het circuit van Spa, maar viel in 2017 en vorig jaar uit. ,,De afgelopen jaren is het wat betreft resultaten voor ons een beetje op en neer gegaan, maar je weet maar nooit. We verwachten niet dat deze race dit jaar onze favoriet zal zijn wat betreft de lay-out, maar we zullen hard pushen, zoals we tot nu toe bij elke race hebben gedaan.”