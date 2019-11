Verstappen klaagt over asfalt: ‘Wordt hier elk jaar hobbeliger’

Verstappen: ,,Gelukkig zijn al die hobbels niet in de remzones, maar vervelend is het natuurlijk wel. We beginnen wat mij betreft het punt te naderen dat je je af moet vragen of dit nog wel normaal is? Of we er niet wat aan moeten doen? Want het blijft raar al dat gehobbel.”



Behalve die hobbels werkte Verstappen overigens een trainingsdag af waar hij wel verder mee kon. De snelste in de ochtendsessie, een derde tijd ’s middags achter Lewis Hamilton. ,,Dit was natuurlijk een vrij positieve dag voor ons”, meende de Limburger van Red Bull Racing dan ook. ,,Het ziet er niet slecht uit. In de korte runs zijn we vrij competitief. De longruns moeten nog wat beter, daar zitten we er iets te ver van af. Moeten we nog wat tijd vinden. Maar al met al was dit voor mij een prima start van het weekend.”