Verstappen klaar met kritiek: 'Mezelf aanpassen? Nooit'

Chan en Dodig pakken titel gemengddub­bel

17:20 Latisha Chan uit Taiwan en Ivan Dodig uit Kroatië hebben op Roland Garros de titel veroverd in het gemengddubbelspel. Het als tweede geplaatste tennisduo versloeg in de finale het favoriete koppel Gabriela Dabrowski uit Canada en Mate Pavic uit Kroatië. Het als eerste geplaatste tweetal was kansloos in de eerste set (1-6), maar kwam goed terug in de tweede set: 7-6 (5). De super-tiebreak eindigde in 8-10 voor Chan en Dodig.