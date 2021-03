Verstappen klaar voor nieuw seizoen: 'Ik heb ook vertrouwen als ik achteraan zou rijden’

Door Rik Spekenbrink Er waren mediamomenten voor en tijdens de testdagen, eerder deze maand. Hij gaf een uitgebreid interview op afstand aan zijn sponsor Ziggo Sport. En nu, een dag voor de eerste racedag van 2021, was het alweer mediadag op het Bahrein International Circuit. Terwijl er eigenlijk weinig is gebeurd sinds dat weekeinde van testen. Hoeveel valt er nog voor te beschouwen, vooruit te kijken, te speculeren? ,,We gaan het wel zien”, zei Verstappen dan ook een paar keer in de internationale persconferentie.

De laatste week is er een spel ontstaan rond Red Bull Racing en Mercedes, de twee beoogde topteams, ook voor dit seizoen. Bij de Duitsers wijzen ze op de laatste race van 2020, door Verstappen gewonnen, en op de meer dan solide testdagen bij Red Bull. Daar gaan we onze handen meer dan vol aan krijgen, klinkt het bescheiden. Bij Red Bull wijzen ze simpel naar de statistieken. Mercedes is zeven jaar op rij wereldkampioen geworden. Het is toch vreemd dat zij zich in een rol van underdog drukken?

Waarom wil niemand eigenlijk die rol van favoriet omarmen, was de vraag aan Verstappen. ,,Omdat je daar niets mee opschiet. Het leidt alleen maar af. Ik moet me focussen op mijn werk. Kalm blijven en punten scoren.” Wel herhaalde de Limburger nog eens dat er inderdaad optimisme heerst na de testweek. ,,De auto werkte, dat is wat je wil, zeker als je maar weinig tijd hebt. Dus daar zijn we tevreden mee. Het is moeilijk te zeggen waar de vooruitgang precies in zit, maar het belangrijkste was dat de auto voorspelbaarder is geworden. Zelfs met veranderende wind en temperaturen. Dus ik heb vertrouwen. Maar dat heb ik altijd, in mezelf, ook als ik achteraan zou rijden.”