Verstappen klokt derde tijd in middag, Hamilton houdt huis

Al binnen het kwartier was in Texas code rood van kracht nadat Romain Grosjean zijn wagen helemaal verloor in de esses, de bochtencombinatie in het voorste gedeelte van het circuit. Een klap in de muur was het gevolg. ‘Alles is oké met mij. Met de auto minder’, was zijn eerst reactie over de boordradio. Zijn Haas was er inderdaad een stuk slechter aan toe en werd vrij snel afgevoerd.



Toen de baan nog geen 10 minuten later was vrijgegeven kon ook Verstappen gaan zitten voor zijn eerste vliegende ronde. Het was echter pas het middelste gedeelte van de sessie waarin de coureurs switchten naar de zachte band en de echt serieuze tijden op de klok verschenen. Hamilton, zondag naar alle waarschijnlijkheid voor de zesde keer wereldkampioen, slaagde er met zijn 1.33,232 in om Charles Leclerc en Verstappen op drie tienden te houden. Tijdens de racesimulatie werden de tijden logischerwijs niet meer verbeterd. Het meeste spektakel kwam nog van Sebastian Vettel en Daniil Kvyat. Zij spinden.