Verstappen krijgt gridstraf vanwege vervangen versnellingsbak

Verstappen kwalificeerde zich gisteren als vijftiende, nadat hij aan het einde van het eerste deel van de kwalificatie een kapotte achterwielophanging opliep. Door gridstraffen van de Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly schoof hij nog op naar de dertiende plek, maar wordt nu weer een stuk naar achter geschoven.



Een paar weken geleden in Rusland begon Verstappen nog als voorlaatste aan de Grand Prix, maar wist binnen enkele rondes op te klimmen naar een vijfde plek. Vorig jaar kende Verstappen eenzelfde scenario in Amerika. De Nederlander kwalificeerde zich toen als zestiende vanwege een gridstraf, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep. Vanwege een tijdstraf werd hij toen teruggezet naar de vierde plek.



De race begint om 20.10 uur en is vanaf 19.10 uur via ons liveblog te volgen.