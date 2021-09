Verstappen krijgt in Rusland sowieso te maken met gridstraf, maar wisselt mogelijk ook nog van motor

Door Arjan Schouten

Sotsji, daar zou de Formule 1 toch vertrekken?

Zeker, maar dat moment laat nog even op zich wachten. Het circuit, pas sinds 2014 op de kalender, draait dit jaar en volgend seizoen nog mee. Daarna verkast de Russische Grand Prix richting Sint-Petersburg, waar vanaf 2023 gereden wordt op Autodrom Igora Drive.

Zo dreigt het circuit in het olympisch park aan de Zwarte Zee al na een decennium weer in de vergetelheid te raken. Zeven jaar terug nog het decor voor de eerste Russische Formule 1-race ooit, maar racen in Sotsji stond maar zelden garant voor spektakel. Zeven keer werd er geracet, zeven keer won een Mercedes.

Dus Mercedes is nu weer de favoriet?

Dat zou je wel mogen stellen, ja. Nico Rosberg won er één keer (2016), Valtteri Bottas won er twee keer (2017 en 2020) en Lewis Hamilton won er liefst vier keer (2014, 2015, 2018 en 2019). Met die cijfers op zak trekt Mercedes natuurlijk vol vertrouwen richting Sotsji.

,,We hebben er geweldige jaren gehad en onze beide coureurs hebben er successen gevierd, maar dit jaar is wel een héél ander verhaal’’, beseft teambaas Toto Wolff, in een heftig titelgevecht verwikkeld met Max Verstappen. Twee weken terug in Monza crashten beide kemphanen nog samen uit de race. Wolff: ,,Het wordt weer een intens weekend, verwacht ik. Maar Lewis is voor de tiende keer verwikkeld in een titelrace, hij weet wat hem te wachten staat en wat hij moet doen. Hij is extreem gefocust, net als het team. Er heerst een extreme vastberadenheid en kalmte, vechten voor titels is precies wat wij het liefste doen.”

Hoeveel pijn gaat de gridstraf van drie plaatsen Max Verstappen doen?

Hij gaat sowieso drie plaatsen achteruit op de startgrid, als gevolg van zijn schuld aan de crash met Hamilton in Italië. ,,Ik geloof nog steeds dat dit een race-incident was, maar we moeten het er maar mee doen. Er maar het beste van maken”, zegt Verstappen, die vorig jaar pas voor het eerst op het podium (tweede) eindigde in Sotsji.

,,Ideaal is zo’n straf natuurlijk niet, maar er is nog niks verloren. Zo kijk ik er wel naar. Ook wat de titelrace betreft, er wachten ons nog vele races en de verschillen zijn klein.”

Blijft het bij die drie plaatsen achteruit?

Dat is natuurlijk de vraag die boven dit raceweekend hangt. Ergens moet Verstappen nog een motor wisselen, in de staart van dit seizoen, zoveel is wel duidelijk. Dat zou betekenen dat hij van achteren start in Rusland, als Red Bull Racing het in Sotsji al doet.

Topman Helmut Marko vertelde in de Duitse pers al dat ze de kwalificatie afwachten en dan beslissen of ze die vierde motor pakken. Die knoop kan het team echter ook eerder in het raceweekend doorhakken. En interessant is dan ook wat Mercedes doet, want natuurlijk kijken de twee teams voortdurend naar elkaar nu de verschillen zo klein zijn. Pakt Hamilton dan ook meteen een nieuwe motor en de daaraan verbonden gridstraf, zoals Bottas in Monza deed? Of durft Mercedes het nog wel even af te wachten?

Blijft het droog in Sotsji?

Niet bepaald, nee. Het resort gelegen aan de kust van de Zwarte Zee staat bekend om de vele zonuren, maar om een beetje bij te kleuren moet je dit weekend toch echt ergens anders zijn. Vrijdag en zondag staan een paar druppeltjes ingetekend, maar vooral de zaterdag dreigt kleddernat te worden. En een natte kwalificatie kan zomaar een grote rol spelen in de rest van het weekend.

