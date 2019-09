Verstappen: Kritiek van Rosberg boeit me sowieso niet

Door Arjan Schouten

Na drie dagen rust draait het Formule 1-circus in Italië vandaag alweer op volle toeren. Tijdens de mediadag op Monza mocht Max Verstappen meteen reageren op de internationale kritiek die loskwam na zijn vroege botsing met Kimi Räikkönen, vorige week op Spa. Voornamelijk Nico Rosberg liet van zich horen. De Duitser constateerde na de GP van België in zijn analyse op zijn YouTube-kanaal dat ‘de oude Max’ weer terug is. ,,Hij reed agressief, veel te agressief. Hij was weer de oude versie van zichzelf’‘, aldus de oud-wereldkampioen.

Geconfronteerd met die woorden haalde Verstappen vanmiddag eens zijn schouders op, in het motorhome van Red Bull Racing. ,,De kritiek van Rosberg boeit me sowieso heel weinig’‘, zo liet hij optekenen.

,,Jacques Villeneuve is een beetje bijgedraaid in zijn kritiek en Rosberg is nu de nieuwe Villeneuve’‘, zo vervolgde Verstappen, die weinig waarde hecht aan de felle kritiek van de wereldkampioen van 2016. ,,Misschien wil hij kijkers trekken ofzo. Hij doet dit wel vaker. Begin dit jaar noemde hij me nog een narcist, dat vind ik toch wel redelijk streng.‘’

Quote Ik weet niet wat hij wil. Geld verdienen met zijn YouTube-ka­naal misschien. Maar dan had hij beter door kunnen rijden.

Verstappen kan er weinig mee, met de aanhoudende kritiek van de tegendraadse oud-coureur die na zijn eerste titel van drie jaar terug meteen stopte. ,,Hij heeft geen uitstraling en dat is zijn probleem. Hij komt ook nergens aan de bak’‘, aldus Verstappen over Rosberg, van wie de Limburger geen idee heeft wat hij wil bereiken met alle stevige woorden over zijn optredens. ,,Ik weet niet wat hij wil. Geld verdienen met zijn YouTube-kanaal misschien. Maar dan had hij beter door kunnen rijden..‘’

Zelf deed Verstappen de botsing met Räikkönen in de eerste bocht van Spa-Francorchamps opnieuw af als een race-incident. Dat de Fin hem vervolgens de huid vol schold over de boordradio, vond hij dan wel weer mooi. ,,Ik had in mijn positie waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan’‘, zo erkende Verstappen. ,,Weet je, hij zag me gewoon niet. En mijn intentie was ook niet hem eruit te remmen. Als je heel laat remt, blokkeert en hem raakt dan is het je schuld. Maar ik weet heel goed waar ik zat, wilde de binnenste lijn rijden en hem volgen. Hij zag me niet, reed z’n normale lijn en dan komt het tot zoiets als nu. Het was een ongelukkig moment.‘’

