Verstappen: Kwalificatie was een beetje rommelig

Daar was het alle hens aan dek, met een tikkende klok op de achtergrond. Het bodywork van de RB16 af en een spoedoperatie van de monteurs. ,,Die hebben geweldig werk geleverd”, meende Verstappen, die met nog een paar minuten op de klok weer de baan op mocht en nog het vertrouwen had om succesvol op mediums voor kwalificatie naar Q3 te gaan. ,,Maar zoiets werkt wel door in de rest van de kwalificatie. De referentie was wel weg, ik kwam nooit meer in het juiste ritme. Het was al met al een beetje rommelig.”



Maar had het ook direct invloed op zijn resultaat? Verstappen: ,,Was alles gesmeerd verlopen, dan hadden we misschien wel een betere kwalificatie kunnen draaien, ja. Niet dat ik verwacht had dat ik Mercedes zou kunnen kloppen, maar ik had er wel wat dichter op kunnen zitten.‘’



Uiteindelijk wenste hij er niet te zwaar aan te tillen, schade liep hij immers ook niet op. ,,Het is een beetje jammer, maar ik sta nog steeds op P3.”