Verstappen laconiek over materiaalpech: ‘Dan maar precies zoals vorig jaar’

Kwalificatie GP VSVanwege een afgebroken wielophanging is Max Verstappen bij de GP in Austin veroordeeld tot een inhaalrace. Van P13 moet hij terug naar voren. ,,Heb ik tenminste wat te doen.”

Zijn auto werkte goed. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Tot hij in de kwalificatie bij het uitkomen van bocht vijftien over een kerbstone reed en zomaar zijn achterophanging afbrak. ,,Heel raar, want iedereen doet dat”, vertelde Verstappen. ,,Het was ook niet mijn eerste keer, dit weekend. En vorig jaar heb ik het daar ook gedaan. Heel apart.”

Hij merkte het meteen. Voelde de ophanging knappen en wist toen al dat het klaar was. Het probleem fixen in die paar minuten, bleek ondoenlijk voor de monteurs van Red Bull Racing.

Geen excuus

De kwalificatie verziekt door een kerbstone. Moest daar wat aan gedaan worden, was de logische vraag aan Verstappen. ,,Nou laat ik het zo zeggen, het is niet een natuurlijke kerb”, begon hij. ,,Maar goed, normaal is alles sterk genoeg. Dus ik wil het niet als excuus gebruiken, want dit moet gewoon niet gebeuren. Maar het klopt niet, hoe die kerb erbij ligt.”

Als een soort worstje, naast het asfalt. Verstappen: ,,Dwars ten opzichte van hoe je daar rijdt. Dat hoort niet. Leg er dan grind neer, of gras. Iets. Maar goed, ik heb verder niks slechts over die kerbs. Natuurlijk kan het altijd verbeterd worden. Maar normaal gezien moet de auto het gewoon houden.”

Dus besloot hij er verder niet teveel aandacht aan te besteden en de focus te verleggen naar de race, die hij aanvangt als dertiende. Vorig jaar belandde hij na een gridstraf vanaf P16 nog bijna op het podium. Alleen een volgens de leiding onreglementaire inhaalactie in de laatste bocht, hield hem toen van het ereschavot.