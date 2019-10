Verstappen maakt indruk met tweede tijd, Mercedes blijft achter

De middagtraining werd gekenmerkt door de vele uitstapjes buiten de baan die de coureurs maakten. Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Antonio Giovinazzi, allemaal hadden ze moeite hun wagen binnen de lijnen te houden. Dat liep voor vrijwel iedereen goed af, maar dat kon Alexander Albon niet zeggen. De ploeggenoot van Verstappen passeerde na iets meer dan een kwartier trainen Valtteri Bottas, pakte de kerbs mee en was de controle over zijn Red Bull kwijt met code rood tot gevolg.

In het uur wat de mannen nog restte op de vrijdag verbeterde nagenoeg iedereen zich in een bewolkte Mexicaanse hoofdstad, waar het publiek al in grote getale was uitgerukt om het spektakel van dichtbij mee te maken. Op de zachtste band liet Verstappen zien dat de concurrentie ook dit jaar weer rekening met hem moet gaan houden. Hij was drie tienden sneller dan Charles Leclerc, die bij het vallen van de vlag nog een flinke schuiver maakte met zijn Ferrari, en naderde Vettel tot op een tiende.