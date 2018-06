Verstappen: Meedoen om de winst is wel de bedoeling

Door Arjan Schouten



Als derde start hij morgen aan de GP van Canada, op de tweede startrij. Achter Sebastian Vettel en Valtteri Bottas die hem beiden nipt voorbleven in de kwalificatie. Heel het weekend de snelste in de training, er ook weer dichtbij in de kwalificatie. Was er een moment geweest dat Max Verstappen op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal aan zijn eerste poleposition had gedacht? ,,Ik doe altijd mijn best, ga daar altijd voor. Maar ik wist wel dat het heel moeilijk ging worden’‘, bekende Verstappen.



,,We laten nu al tijdje zien dat we heel goede auto hebben, maar we komen nog steeds net wat vermogen tekort in het laatste deel van de kwalificatie, daarom loop ik die pole mis. Maar in de race zijn we altijd net wat sterker. Dus daar kunnen we normaal gesproken weer wat meer,'' aldus Verstappen. ,,Starten vanaf een derde plaats is natuurlijk een goede uitgangspositie. Dat belooft wel wat, al betekent het nog niks. Het zit heel dicht bij elkaar, de eerste zes. Het wordt kijken hoe de banden het uithouden en de race kan nog beïnvloed worden door dingen van buitenaf. Safety cars ofzo. Maar of ik mee gaan doen om de winst? Normaal gezien is dat wel de bedoeling ‘’