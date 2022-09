Verstappen meer dan honderd punten voor in kampioenschap: ‘Monza weer gewoon winnen’

Met video Vincent Janssen helpt Mark van Bommel en Antwerp met benutte penalty aan zevende competitie­ze­ge op rij

Mark van Bommel is als trainer van Royal Antwerp FC nog altijd foutloos in de Belgische competitie. In de thuiswedstrijd tegen Westerlo (3-0) waren de Nederlanders belangrijk: Vincent Janssen benutte een penalty en Jurgen Ekkelenkamp gaf een assist. Calvin Stengs, overgekomen van OGC Nice, debuteerde bij de ploeg van Van Bommel.

