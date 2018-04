Verstappen met tweede plek richting kwalificaties

Door Arjan Schouten



Hij zei het gisteren al, die eerste en derde training midden op de dag zijn niet zo gek veel waard in Bahrein. De race is er 's avonds, de kwalificatie ook 's avonds. Dan koelt het af en moet er in de duisternis gepresteerd worden onder andere omstandigheden. Desondanks werkte Verstappen vandaag een prima laatste training af. Slechts acht rondjes, maar wel goed voor een tweede plaats, een halve tel achter de Ferrari-Fin Kimi Räkkönen. Ploeggenoot Daniel Ricciardo volgde op een fractie van Verstappen, voor Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Vettel, leider in de F1-tussenstand, kampte met problemen aan de auto.



Opvallend is dat Mercedes ook op de supersofts terrein prijs moest geven. De mopperende wereldkampioen Hamilton vloog zelfs uit de laatste bocht, die hij wel heel wijd moest nemen.



Later vandaag wacht de kwalificatie, vanaf 17.00 uur live te volgen op AD.nl. Verstappen kwalificeerde zich bij zijn drie eerdere optredens in Bahrein nog nooit beter dan als zesde (2017).