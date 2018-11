Verstappen: Misschien moet ik maar een regendansje doen

Dus winnen net als in Mexico? Verstappen denkt er niet eens aan. ,,Normaal gezien lukt me dat hier niet nog eens, nee. Natuurlijk, ik ga mijn best doen, maar je hebt hier niet genoeg bochten om ons tekort op de rechte stukken goed te maken. Dat zagen we vorig jaar ook al hier. En zoveel is hier volle bak hier dat het ons nog meer zeer gaat doen. En dan gaat het ook nog eens extreem omhoog, het circuit’‘, weet de coureur van Red Bull Racing, die zijn hoop op de weergoden moet vestigen. Net als in 2016 toen hij met een briljante regenrace nog derde werd op Interlagos, zoals het circuit onder de liefhebbers heet.



,,Ik denk dat het droog gaat zijn op zondag. Misschien moet ik dus maar een regendansje doen‘’, oppert Verstappen, die zijn plaats kent als het droog blijft. ,,Normaal gezien vijfde, of zesde. Als hier niks geks gebeurt. Je moet realistisch zijn, dit is niet ons circuit. Als het mee zit, zit het mee. Een beetje qua weer, maar ook puur hoe andere teams het voor elkaar hebben. Al zal Mercedes ook gewoon vol gas gaan, hoor.‘’



Aan de statistiek dat Hamilton na zijn laatste twee titels niet meer bijster sterke races reed, hecht Verstappen geen waarde. Het is dan ook niet zo dat hij hier meer naar diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas kijkt. ,,Mwah, ik vind dat Hamilton sowieso niet zo’n concurrentie van zijn teamgenoot heeft gehad, dit seizoen. Ik denk dat hij in z’n achteruit ook nog wint.‘’