Verstappen moet genoegen nemen met vijfde plaats in Brazilië, Vettel wint

Door Arjan Schouten



Hij was er zelf al bang voor, na de kwalificatie. Die Mercedessen en Ferrari's gingen in Brazilië te snel voor hem zijn. En zo geschiedde. Werkelijk geen moment maakte Max Verstappen aanspraak op het podium in Interlagos, laat staan op een derde zege in de laatste vijf races. De Limburger werd afgetekend vijfde achter winnaar Sebastian Vettel en dat bleek ook gewoon het hoogst haalbare.



Hij startte als vierde en bleef lang vierde, tot Lewis Hamilton hem vanuit het achterveld met nog twaalf rondes te gaan ook nog voorbij stak, als laatste van de vier topauto's van Mercedes en Ferrari. Gestart vanuit de pitstraat en toch nog voorbij de beste Red Bull-coureur, de ontnuchterende conclusie van een middag racen waarin Verstappen na schitterende weken weer een bijrol speelde zoals hij zo vaak deed, eerder dit jaar.



Voor het eerst sinds het zomerreces won Vettel weer eens een race. Na zijn zege in Hongarije ging hij als leider in het wereldkampioenschap op vakantie, met nog alle kans op zijn vijfde titel en zijn eerste succes namens Ferrari. Maar na de zomer gaf hij werkelijk alles uit handen. In Brazilië toonde de Duitser weer zijn klasse met een sterke zege, maar veel zal dat succes niet meer veranderen aan het beeld van dit jaar. Niet dat het er echt nog toe deed ook, want het wereldkampioenschap was natuurlijk twee weken terug al beslist in het voordeel van Hamilton. En echt een uitdager was die Britse rivaal op het warme Interlagos niet. Zonder zijn Britse rivaal, die na een crash in de kwalificatie vanuit de pitstraat startte, schoot Vettel geweldig uit de startblokken. Al in de eerste ronde had hij in z'n Ferrari polesitter Valtteri Bottas te pakken, via de binnenkant in de eerste bochtencombinatie. Wederom bleek de Fin van Mercedes als 'stand-in kopman' niet de gelijke van Hamilton. Achter Vettel werd hij wel afgetekend tweede, maar het was Hamilton die in een toch wat matte race de show stal, met een inhaalslag. In raketvaart schoot hij van achteren helemaal naar voren.



Lang leek Verstappen - startend vanaf P4 - uit de klauwen te blijven van de Britse wereldkampioen, maar in rondje 59, moest ook hij zich met twaalf rondes op de softs na wat verdedigen gewonnen geven. Bij P4 bleef het voor Hamilton, Kimi Räikkönen bleef in de laatste ronde net uit zijn greep en behield zijn podiumplaats.



Verstappen, die de eerste keer naar zijn zin ook al veel te laat naar binnen werd gehaald, had het eenmaal achter Hamilton wel gehad. Zijn auto was lang niet zo machtig als de laatste weken en met genoeg speling op collega Ricciardo wilde hij graag naar binnen voor nog wat laatste snelle rondjes. Waar het team aanvankelijk twijfelde, hield Verstappen zijn poot stijf. Op supersofts noteerde hij zo nog het snelste rondje van de dag en daarmee een ronderecord. Een troostprijs voor een weinig plezante middag.