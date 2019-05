Verstappen: Monaco niet de grootste kans op een zege dit seizoen

,,Als wij als derde op het podium staan, dan doen we het gewoon goed. Als je kijkt naar Barcelona dan denk ik dat we een goede kans maken op het podium”, meent Verstappen, die Monaco niet als de grootste kans op een overwinning ziet. ,,We zitten nog niet op het niveau waarop we willen zitten. Als we goed doorontwikkelen komt er hopelijk later in het seizoen een grotere kans.”