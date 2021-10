Verstappen na ‘fraaie’ spin tweede in natte slottraining

Het had in aanloop naar de laatste training flink geregend in de Turkse miljoenenstad en ook toen de klok begon te lopen was het op het asfalt nog erg nat. De coureurs die het aandurfden kwamen dan ook naar buiten op full wets, om even later over te stappen naar intermediates. Maar ook op die compound bleef het glibberen geblazen op Istanbul Park, met George Russell als voornaamste slachtoffer. De toekomstig Mercedes-coureur pakte een plasje water mee, was zijn Williams kwijt en eindigde in de grindbak. Einde training voor Russell.