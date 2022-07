Verstappen na weergaloze inhaalrace: ‘Dit is een van de mooiere’

Met video Virgil van Dijk troeft ongelukki­ge Nathan Aké af en wint Community Shield met Liverpool

Liverpool heeft voor het eerst sinds 2006 het Community Shield gewonnen. In Leicester was de ploeg van Jürgen Klopp te sterk voor Manchester City. Mohamed Salah benutte vlak voor tijd een penalty, in blessuretijd maakte nieuwkomer Darwin Núñez er nog 3-1 van.

30 juli