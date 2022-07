Verstappen na zondag meest ervaren Red Bull-coureur: ‘Loyaliteit kan een wapen zijn’

Demi Vollering met ‘vlinders in de buik’ naar Tour voor vrouwen: ‘Hou me niet bezig met Van Vleuten’

Demi Vollering zegt ‘vlinders in haar buik’ te voelen als ze denkt aan de Tour de France Femmes. De 25-jarige wielrenster uit Pijnacker is een van de favorieten. Niet voor de sprintetappe op de Champs-Elysées, waarmee de achtdaagse rittenkoers zondag van start gaat in Parijs. Vollering moet het hebben van het slotweekeinde als ze in de Vogezen op bekend terrein komt.

11:41