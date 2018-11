Verstappen niet eerste coureur die ander naar de keel vliegt

,,Je bent niet aan het racen. Je rijdt als een f*cking idioot!”, roept Ayrton Senna na de Japanse Grand Prix in 1993. ,,Je bent geen coureur, maar een f*cking idioot!” En prompt kreeg Irvine een klap te verwerken. De jonge Ier pakte tijdens zijn eerste race in de Formule 1 een punt door zesde te worden, maar hij wist zichzelf ook van een rondje achterstand te ontdoen door Senna in te halen. ,,Wat de f* dacht je te doen?”, vroeg Senna zich af. ,,Ik was aan het racen”, was het antwoord. ,,Racen? Je weet dat je de leiders als achterligger moet laten passeren?”



,,Als je snel genoeg was, zou dat geen probleem zijn geweest”, counterde Irvine. De coureur van Jordan was graag achter Senna gebleven als de Braziliaan voorbij was gegaan aan Damon Hill, de coureur met wie Irvine streed. Het weerwoord was duidelijk niet aan Senna besteed, want Irvine incasseerde een klap. De FIA was niet mild voor Senna en de drievoudig wereldkampioen werd voor twee races geschorst, met uitstel van zes maanden. De schorsing zat Senna nooit uit, want tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Imola overleed de legendarische Braziliaan.