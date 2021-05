Verstappen onderbreekt snelle run en bedreigt Mercedes niet

Toen dit eenmaal gebeurd was, gingen de tijden nog wat verder omlaag. Hamilton bleef teamgenoot Bottas ditmaal voor, maar een echte indicatie over de kwalificatiestrijd met Verstappen heeft het Mercedes-duo nog niet. De Nederlander ging tijdens zijn snelle run namelijk van het gas, nadat hij wijd was gegaan in bocht 10. Op dat moment zat Verstappen iets boven de tijd van Hamilton maar hoe de verhoudingen écht liggen, zal dus op zaterdag moeten blijken. Dan wordt nog één uur getraind in Catalonië (12.00 uur), voordat in de kwalificatie (15.00 uur) de startgrid wordt bepaald.