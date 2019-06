Verstappen onthult speciale helm voor GP van Oostenrijk

,,Zoals iedereen weet is Oostenrijk natuurlijk een speciale Grand Prix voor me‘’ begint Verstappen, die vorig jaar won met zijn gele helm, aan een speciale onthullingsvideo. ,,In de eerste plaats omdat het natuurlijk de thuisrace is van Red Bull Racing, maar ook omdat er ontzettend veel Nederlandse fans naar Spielberg komen. Samen met mijn sponsor Jumbo had ik vorig jaar al een mooie gele helm hier, dus dit jaar zijn we weer voor geel gegaan. Aan de zijkant is er iets meer wit in gekomen en dit jaar is de binnenkant ook geel. Ik vind het eindproduct heel mooi geworden. Ik ben er heel blij mee! Hopelijk valt hij op het circuit goed op.‘’