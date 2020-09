Verstappen ook 's middags vijfde op Monza: ‘Geen ideale start’

Het duurde even voordat de training op gang kwam. Uiteindelijk was het Kimi Räikkönen die de stilte doorbrak, waarna ook veel andere coureurs volgden. Verstappen, Bottas en Hamilton lieten weer eens het langst op zich wachten. Pas toen de sessie twintig minuten oud was kwam de Nederlander als laatste het asfalt op. Allereerst op mediums, daarna op softs zoals iedereen dat halverwege de training begon te doen. Hamilton klokte al snel de tijd die aan het einde van de rit nog steeds bovenaan stond: 1.20,192. Dat was ruim een seconde sneller dan Verstappen zijn 1.21,228. Naast Bottas bleven ook Norris en Gasly de Nederlander voor. Een terugkerend verhaal was in de tweede vrije training de grote moeite die veel coureurs op verschillende punten van de baan hadden om hun wagen binnen de lijnen te houden. Bijna allemaal gingen ze wel een keer ergens heel wijd, sommigen wat vaker. Ook de Ferrari’s werden weer eens niet gespaard. Sebastian Vettel spinde en niet veel later ging Charles Leclerc op hoge snelheid door het gras. ‘Deze auto is zo moeilijk te besturen’, aldus de Monegask die op Monza twaalf maanden geleden won vanaf pole position. Ze eindigden uiteindelijk op respectievelijk P12 en P9.

‘Geen ideale start’

,,We hadden het lastig met de balans en het vinden van grip, dus dit was niet de ideale start van het weekend en we hebben nog wel wat te doen", liet Verstappen weten in het persbericht van de Formule 1 met reacties van de coureurs. Het team had eerder op de vrijdag al wat werk aan de wagen van de Limburger, toen die zijn Red Bull in de bandenstapel had gezet. In iets meer dan 22 minuten was de auto alweer opgelapt. ,,Daar heb ik in de tweede training geen last meer van gehad, dus daar maak ik me geen zorgen meer om.”



