Verstappen op P2 maar door gridstraf 5 plekken terug, De Vries laat zich zien in kwalificatie voor Monza

Met video Nyck de Vries vervangt Alex Albon en start meteen in top 10: ‘Was behoorlijk zenuwach­tig’

Nyck de Vries maakt morgen zijn debuut in een Grand Prix van de Formule 1. De coureur uit Sneek vervangt bij Williams in Monza de zieke Alex Albon, die kampt met een blindedarmontsteking. De Vries kwam gisteren nog in actie in de Aston Martin van Sebastian Vettel. ,,Ik heb het eigenlijk nog niet echt kunnen relativeren.”

18:24