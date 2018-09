Verstappen over de F1-tombola: Toro Rosso? Ik weet wie er komt.

BLOGOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

De setting was fijn, zo in de avondschemering tussen de palmbladeren, met de Singapore Flyer (het grootste reuzenrad ter wereld) op de achtergrond. Hij zat op zijn gemak, de antwoorden waren lang, niet doorspekt met clichés en de persman van Red Bull Racing keek amper op zijn horloge. Dus namen wij van de Nederlandse pers de coureurstombola in de Formule 1 maar even door met Max Verstappen. Dat de Belg Stoffel Vandoorne na zijn exit bij McLaren hoogstwaarschijnlijk naast een zitje grijpt voor 2019, vindt de Nederlander spijtig. ,,Natuurlijk is dat jammer, om Stoffel weg te zien gaan. Want ik vind hem ten eerste gewoon super aardig. En ik denk ook dat hij een heel goede coureur is. Maar ik denk ook dat hij nooit echt een heel goede kans heeft gekregen bij McLaren, ten opzichte van Fernando Alonso. En daar wordt hij nu toch natuurlijk wel op afgerekend”, zo vertelde Verstappen.

Volledig scherm De Singapore Flyer © EPA

Twee jaar Formule 1-piloot en nu op zijn 26ste al weer op weg naar de achterdeur. Nee, dan heeft die andere coureur uit de lage landen het toch beter voor elkaar op zijn twintigste, met een meerjarencontract op zak bij een van de drie topteams. De tombola draait, nog genoeg coureurs zoeken stoelen. Esteban Ocon, Brendon Hartley, Vandoorne… Maar Verstappen heeft al sinds eind vorig jaar zekerheid. ,,Maar dat komt ook door slim iets afsluiten”, benadrukte hij. ,,Niet zomaar op geluk wat dealtjes tekenen.”

Met Verstappen namen we de mogelijk nog lege stoeltjes voor 2019 nog eens door, waar Vandoorne in theorie nog naar toe zou kunnen. Toro Rosso? ,,Ja, maar dat gaat niet gebeuren’‘, wist Verstappen ons te melden. Of hij een idee heeft wie bij het zusterteam van Red Bull zou moeten rijden? Verstappen, grinnikend: ,,Misschien…. Maar dat kan ik niet zeggen. Of ik voorkeuren heb? Nee, geen voorkeuren. Ik weet wie er komt.” Dat geheimpje wilde hij natuurlijk niet aan ons prijsgeven. Daar mogen de media-experts uit de Red Bull-familie het beste moment voor kiezen.

Nog even over Charles Leclerc, dus maar. De Monegask, een generatiegenoot met wie hij al eens knokte in de karts, die nu getekend heeft bij Ferrari. ,,Een supermogelijkheid natuurlijk, voor hem. Zo snel, mooi gegaan ook. Goed ook van Ferrari dat ze het aandurven met zo’n jonge coureur. We gaan zien hoe het uitpakt.”