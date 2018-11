Verstappen over eventuele derde plaats in WK: ‘Wat heb ik daaraan?’

Woods en Mickelson golfen voor 9 miljoen dollar

14:46 Golf is geen boksen. Dat bleek wel tijdens de persconferentie van Tiger Woods en Phil Mickelson, de twee Amerikaans golfers die vrijdag in Las Vegas een duel afwerken met als inzet 9 miljoen dollar. Van verbale vuilspuiterij was geen sprake en de beroemde ‘stare down’ met de neuzen tegen elkaar eindigde na twee seconden al in lachen en schouderklopjes.