Verstappen over gridstraf: ‘Er is nog niks verloren’

Max Verstappen heeft in de voorbereiding op de GP van Rusland, komende zondag in Sotsji, niet veel zin meer om terug te blikken op de spraakmakende aanrijding met Lewis Hamilton. ,,Je kunt reflecteren wat je wilt, maar het is belangrijk om vooruit te kijken en te blijven pushen”, laat de WK-leider weten.

De Formule 1-coureur van Red Bull tikte ruim een week geleden tijdens de Grote Prijs van Italië de Mercedes van de zevenvoudige wereldkampioen aan. De twee bolides belandden in de grindbak en beide coureurs moesten de strijd staken. De stewards concludeerden naderhand dat ‘vooral Verstappen’ schuld had aan de botsing halverwege de race. De Nederlander kreeg daarom voor de GP van Rusland een gridstraf van drie plaatsen naar achteren in de startopstelling.

Die sanctie blijft Verstappen onterecht vinden. ,,Ik geloof nog steeds dat het een race-incident was, maar we hebben een gridstraf van drie plaatsen gekregen en daarmee zullen we het moeten doen. Het is niet ideaal, maar er is nog niks verloren.”

Verstappen bezorgde Red Bull vorig jaar de eerste podiumplaats ooit in Sotsji. ,,Het was geweldig om daar als tweede te eindigen, vooral omdat het voor ons als team nooit een goede baan is geweest. We zijn dit jaar meer competitief en we hebben momenteel een beter uitrusting, dus het zal interessant zijn om te zien hoe het dit jaar zal aflopen. De baan en het ontwerp zijn compleet anders dan de vorige races, en het lijkt erop dat er dit weekend ook wat regen gaat vallen. Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Sotsji en te zien waartoe we in staat zijn.”

Verstappen leidt in de WK-stand met een voorsprong van 5 punten op Hamilton. ,,Het is een zeer kleine marge en we hebben nog veel races te gaan. We gaan proberen het maximale uit het komende weekeinde te halen met het materiaal waarover we beschikken.”

